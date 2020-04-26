Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor - Haber
Guti Hernández, Gheorghe Hagi, Futbol, Haber

Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor

Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor Hagi, Alex, Guti gibi dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan tesislerde hayat durdu.

26.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:31
Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor

Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor

İSTANBUL - Hagi, Alex, Guti gibi dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan tesislerde hayat durdu. Futbolun haziran ayında başlamasının planlandığı bu günlerde, tesisler de gerçek ev sahiplerini bekliyor.

Dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan, şampiyonluk kutlamalarında taraftarların akınına uğrayan tesislerde hayat durmuş durumda. Daha önce Hagi, Alex, Guti, Sneijder, Drogba, Roberto Carlos, Anelka, Mario Gomez, Quaresma gibi birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapan, Arda Turan, Ozan Kabak gibi önemli yıldızlar yetiştiren tesisler, kuşlara ev sahipliği yapıyor. Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle futbolda hayat dururken, futbolcular da evlerinden çıkmıyor. Süper Lig'in yıldızlarının bir anlamda ikinci olan tesislerde ise durum farklı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Florya Metin Oktay Tesisleri'ne, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne kadar, bütün çalışma alanlarında sahalar futbolcuların yerine kuşların emrinde.

Sahalar futbolcular için hazırlanıyor

Liglerin ertelenmesiyle birlikte tesislerdeki bakım çalışmalarına da bir müddet ara verilmişti. Bu periyotta çimler uzadı, saha zeminleri dinlendirildi. Liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı. Beşiktaş Kulübü, İhlas Haber Ajansı'nın objektiflerine takılan görüntülerde, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sahaları, futbolcuların kullanımına hazır hale getirmeye başladı. Çimleri kısaltan ve sahaların bakımını yapan tesis personeli, futbolcuların her an antrenmana çıkma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Diğer kulüplerde de durum farksız. Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ve Beşiktaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dikkat çeken bir diğer görüntü ise takım otobüsleri. Son maçlarını 15 Mart'ta birbirlerine karşı oynayan iki ekibin de takım otobüsü, yaklaşık 1,5 aydır misafirlerinden uzak.

Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı Haber
Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haber
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haber
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haber
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haber
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Haber
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Loris Karius Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Boş futbol sahaları sahiplerini bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:17:55. #1.15#
title