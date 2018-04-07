Boş Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Samsun'da boş arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevler Yiyadük üstünde saat 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Özkan idaresindeki 53 HE 045 plakalı boş arı kovanı yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada, kamyon şoförü Ali Rıza Özkan ile Süleyman Atasarar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN