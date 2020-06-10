Boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası
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Boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çuvallarla boş araziye hafriyat döktükleri anlar görüntülenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

10.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çuvallarla boş araziye hafriyat döktükleri anlar görüntülenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

Gümüşlük Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonete hafriyat çuvallarını yükleyen iki kişi, Koyunbaba mevkisindeki boş araziye geldi. Hafriyat çuvallarının boş araziye döküldüğünü fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, çekilen görüntülerden ulaştığı söz konusu iki kişiye para cezası uyguladı.

Dökülen hafriyat ise bölgeden toplatıldı.

Öte yandan hafriyat dökülen alanın fotoğrafları, belediyenin sosyal medya hesabından "öncesi" ve "sonrası" başlığıyla paylaşıldı.

Boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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