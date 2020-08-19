Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
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Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu

Sancaktepe'de boş arazide yaşanan cinayetin nedeni sorguda ortaya çıktı. Cinayeti işleyen şahıs, öldürdüğü kişinin 10 yıllık arkadaşı olduğunu ve eşiyle birlikte kaçması üzerine yaşanan tartışmanın ardından olayın meydana geldiğini itiraf etti.

19.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:24

İstanbul Sancaktepe'de dün yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgası cinayetle sonuçlanmıştı. Cinayetin sır perdesi şüpheli şahsın sorgusunda aralandı. Zanlı, öldürdüğü kişinin 10 yıllık arkadaşı olduğunu ve eşiyle birlikte kaçması üzerine yaşanan tartışmanın ardından olayın meydana geldiğini ifade etti.

Olay, önceki gece saat 00.20 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şüpheli Murat D., 10 yıllık arkadaşıyla gönül ilişkisi yaşayan eşinin birlikte kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine yaşanan telefon konuşmasının ardından Murat D. ile arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu boş arazide buluştu. İkili arasında bir süre tartışma yaşanmaya başlandı.

ARKADAŞINI VURUP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D. yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Hamurcuoğlu'nu vurarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilen Mehmet Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN 'YASAK AŞK' ÇIKTI

Olay yerinden kaçan Murat D. ise Kadıköy'de suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs polis ekiplerine verdiği ifadesinde, Mehmet Hamurcuoğlu ile yaklaşık 10 yıllık arkadaş olduğunu, 9 Haziran'da 2020'de eşinin maktul şahıs ile beraber kaçtığını ve beraber yaşamaya başladıklarını ifade ederek tartıştıklarını belirtti.

Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu

Kaynak: İHA

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