Borusan Otomotiv Motorsport'un Yeni Şampiyon Pilotu Yağız Gedik!

05.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:05

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) pilotu Yağız Gedik bu sezon şampiyonluk hedefi ile takip ettiği Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun son yarışını da podyumun en üst basamağında tamamlayarak takımın şampiyon pilotlar listesine adını yazdırdı. Gedik elde ettiği bu başarıyla, şampiyonayı Maxi Grup'ta lider olarak tamamlayan takım arkadaşı İbrahim Okyay ile birlikte takımlar şampiyonu ünvanının da Borusan Otomotiv Motorsport'a kazandırılmasına katkıda bulundu.

Motor sporları kariyerine 2013 yılında, 20 yaşındayken başlayan genç sporcu, bu sezon baştan sona takip ettiği Türkiye Pist Şampiyonası'nı lider olarak tamamlayarak başarılı grafiğini bir üst seviyeye taşıdı. Daha önce start aldığı bazı TPŞ ve özel kupa yarışlarında kazandığı derecelerin ardından, 2017 yılında İtalya'da takip ettiği 3 Hour Endurance Champions Cup'ta (3HECC) ikincilik sahibi olan Yağız Gedik, geçtiğimiz sezondan bu yana BOM pilotu olarak turkuaz otomobille GT4 European Series'de de ülkemizi temsil ediyor.

Şampiyonanın 5. Ayağında, geçtiğimiz Pazar günü koşulan ilk yarışta yaşanan bir sorun nedeniyle yarış dışı kalmasına rağmen, BOM'un deneyimli teknik ekibi aracın motorunu 55 dakika gibi rekor bir sürede değiştirdi ve aynı gün yapılan ikinci yarışa 10 dakika kala starta hazır hale getirdi. Tüm sporseverler tarafından alkışlanan BOM'un teknik ekibine Yağız Gedik'in teşekkürü de motor değiştirdiği için son sıradan start almak zorunda kaldığı sezonun son yarışında müthiş bir performans göstererek kazanmak oldu. Ödül töreni sonrasında kupasını BOM Mekanik Şefi Recep Özaltun'a hediye eden Yağız Gedik, "Bu mekanik bir spor ve her an beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Takımınızın farkı bu gibi durumlarda daha da öne çıkıyor ve ben bu kadar deneyimli bir takımda olduğum için çok şanslıyım. Bu yarışın kazananı BOM'un teknik ekibi oldu" dedi.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda Süper Grubu Yağız Gedik 105 puanla birinci sırada tamamlarken, ikinci 73 puanla Demir Eröge ve üçüncü 26 puanla Osman Işık oldu.

Kaynak: Bültenler