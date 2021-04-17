Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Borsa çalışma saatleri neler?
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Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Borsa çalışma saatleri neler?

Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Borsa çalışma saatleri neler?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Türkiye'de borsanın saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak edilen konular arasında yer aldı. Borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlarımız borsa saat kaçta açılıyor? Borsa saat kaçta kapanıyor? Sorularını arattı. Peki, 2021 Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Borsa çalışma saatleri neler? Borsa mesai saatleri neler? Borsa İstanbul çalışma saatleri nedir? Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri nelerdir? 2021 Borsalar ne zaman açılır?

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Türkiye'de borsanın saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak edilen konular arasında yer aldı. Borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlarımız borsa saat kaçta açılıyor? Borsa saat kaçta kapanıyor? Sorularını arattı. Peki, 2021 Borsa saat kaçta açılıyor? Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Borsa çalışma saatleri neler? Borsa mesai saatleri neler? Borsa İstanbul çalışma saatleri nedir? Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri nelerdir? 2021 Borsalar ne zaman açılır? 2021 Borsalar ne zaman kapanır? İşte detaylar haberimizde…

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

TÜRKİYE'DE BORSA AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ NELERDİR?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

• Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

• Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

• Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

• Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

• Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

• Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

• Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

• Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

• Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

• Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

• İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

• Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

• Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

• İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

• Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

• Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

• İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

• İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

• İspanya Borsası : 11:00-19:30

• Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

• Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

• Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

• İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

• Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

• Çin Borsası : 04:30-11:00

• Japonya Borsası : 04:00-10:00

• Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

• New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

• Nasdaq : 16:30-23:00

• Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

DÖVİZ PİYASALARINDA İŞLEM SAATİ

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

• Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

• Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

• Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

• Londra/İngiltere : 10:00-19:00

• New York/ABD : 15:00-00:00

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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