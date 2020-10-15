Borsa İstanbul'da kapanış gongu "5. İstanbul Tasarım Bienali" için çaldı

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'ne "yüksek katkıda bulunan kuruluş" olarak destek veren Borsa İstanbul'da kapanış gongu bienal için çaldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'ne "yüksek katkıda bulunan kuruluş" olarak destek veren Borsa İstanbul'da kapanış gongu bienal için çaldı.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin açılışı ve Borsa İstanbul'un bienale desteği için düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova katıldı.

Açıklamada, gong törenindeki konuşmasına yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Hepimizin bildiği gibi en güzel tasarım insan ve yaşam. Biz de bizim için tasarlanmış bu dünyada bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yaşıyoruz. Zaman zaman bozmaya gayret ediyoruz ama genelinde çok iyi tasarlanmış bir yapı olduğunu kabul etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Tasarım denilince akla öncelikle empati kurmanın ve algının geldiğini belirten

Atilla, "Bir sorunu veya ihtiyacı tespit etmek istiyorsanız hem algı hem empati noktasında gelişmiş olmanız icap ediyor. Devamında sorunla ilgili yeniden düşünme, analiz etme ve belki de farklı düşünme noktalarında kendinizi konumlandırmanız gerekiyor. Nihayetinde de üretim, geliştirme ve tasarım aşaması var. Bir çırpıda söylendiğinde kulağa basit geliyor ama uzun bir yolculuk olduğunun farkındayız. Biz de Borsa İstanbul olarak yatırımların tasarımında hatta insanların geleceğinin tasarlanmasında onların yoldaşı olmak, gönüllerinde ve akıllarında yer etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın da sanata, kültüre ve topluma sağladığı katkılar ve bunu geliştirmek için yaptığı çalışmalarla gündeme gelen çok güzide bir kurum olduğunu dile getiren Atilla, "İki kurumun logolarının tasarım anlamında birbirine çok yakın olması da hoş bir tesadüf. İkisi de figür olarak laleyi seçmişler. İnşallah bu iş birliği, bu ortak paydada artarak devam eder ve önümüzdeki yıllarda da desteğimizi sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Tasarım Bienali'nin bu yıl da büyük başarıya ulaşacağına gönülden inanıyorum"

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise "İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Tasarım Bienali'ni 2012 yılından bu yana düzenliyor. Bu süreçte düzenlediğimiz dört bienal, tasarımın hayatımızın farklı yönlerindeki etkisini ve kültürel önemini araştırdı. Bunu yaparken bienallerimiz, bu alanın düşünce üretimi için ne kadar verimli topraklar sunduğunu da gösterdi. Bienalin bir başarısı da tasarım ve ilgili alanlarda çalışan, düşünen, üretenleri bir araya getiren, kapsayıcı bir uluslararası platform yaratmak oldu. Bu yıl, bu platformu yaratırken Borsa İstanbul da katkılarıyla bize destek veriyor. Dünya çapında, alanındaki en önemli etkinlikler arasında gösterilen İstanbul Tasarım Bienali'nin, Borsa İstanbul'un da katkılarıyla, bu yıl da büyük başarıya ulaşacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova da şunları kaydetti:

"Piyasaların kapanış gongunun bugün 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin açılışı için çalmasının mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali, her iki senede bir geniş bir yelpazede pek çok alanın tasarımla ilişkisini incelerken, ulusal ve uluslararası ağlar içerisinde yaratıcı çevreler, iş dünyası ve akademik dünya arasındaki diyaloğu da besliyor. Bugün açılışını yaptığımız 5. İstanbul Tasarım Bienali ise teknolojik hız ve çevre krizinin damgasını vurduğu bu dönemde 'Empatiye Dönüş' temasıyla, özen göstermeyi öne çıkaran uygulamaları, bağlantı kurmaya dair pratikleri ve duygularımıza aracı olan nesneleri odağına alıyor. Bienale verdikleri destek için Borsa İstanbul'a da teşekkür ediyorum. Her alanda pek çok uygulamanın yeniden tasarlandığı bu olağanüstü günlerde, bienalin empati vurgusunun tasarım alanında ve gündelik hayatımızda farkındalık yaratacağına inanıyorum."

5. İstanbul Tasarım Bienali

Açıklamada yer alan bilgilere göre, küratörlüğünü Mariana Pestana'nın yürüttüğü, "Empatiye Dönüş", birden fazlası için tasarım başlıklı bienal, sergi mekanlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve farklı

disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak.

Bir ay boyunca bienal mekanlarında

ziyaret edilebilecek sergilerin yanı sıra açık hava yerleştirmeleriyle şehrin farklı noktalarına yayılacak bienal, dijital projeleriyle de dünyanın her yerinden takip edilebilecek.

Bienal kapsamında Pera Müzesi'nde yer alacak müdahaleler ve ARK Kültür'de ziyaret edilebilecek araştırma projeleri arşivi, 15 Kasım'a kadar açık olacak. İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021'e kadar gelişerek devam edecek. Araştırma projeleri ve dijital projeler altı ay boyunca dünyanın her yerinden takip edilebilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak