Borrell: Afganlar, güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin uluslararası toplumun ortak açıklamasını yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin uluslararası toplumun ortak açıklamasını yayımladı. Açıklamada, "Afgan halkı güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor" ifadeleri yer aldı.

25'i AB üyesi olan 40'tan fazla ülke adının bulunduğu açıklamada, "Kötüleşen güvenlik durumu göz önüne alındığında, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların ve yabancı uyrukluların güvenli ve düzenli bir şekilde ayrılmasını destekliyoruz, güvence altına almak için çalışıyoruz ve tüm taraflara buna saygı duymaya ve bunu kolaylaştırmaya çağırıyoruz. Afganistan genelinde güç ve otorite sahibi konumunda olanlar, insan yaşamının ve mülkünün korunması ve sivil düzenin derhal sağlanması için sorumluluk taşırlar. Ayrılmak isteyen Afganların ve uluslararası vatandaşların bunu yapmasına izin verilmelidir; yollar, havaalanları ve sınır geçişleri açık kalmaları ve sükunet korunmalıdır. Afgan halkı güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor. Uluslararası toplum olarak onlara yardım etmeye hazırız" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Borrell'de ortak açıklamayı paylaştığı sosyal medya hesabında, "İnsan yaşamının korunması, güvenlik ve sivil düzenin yeniden sağlanması gerekiyor. Afganlar, güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor. Uluslararası toplum, ülkeden ayrılmak isteyen Afganların ve yabancı uyrukluların güvenli bir şekilde ayrılmasını kolaylaştırmak için tüm taraflara çağrıda bulunuyor ve bunu destekliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı