Bornova protokolü bayram için bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bornova protokolü bayram için bir araya geldi

Bornova protokolü bayram için bir araya geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova bürokrasisi ve siyasiler, Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in çağrısıyla Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un Koronavirüs pandemisiyle mücadelede üzerine düşeni yaptığını ve süreci en başından beri büyük bir başarıyla yönettiğini dile getirerek

Bornovalılar adına teşekkür etti.

Bornovalı siyasiler ve bürokratlar Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in davetiyle Bornova Belediyesi Bornova Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü'nde bir araya geldi. Bayramlaşma törenine Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı İduğ'un yanı sıra 57'nci Topçu Tugayı ve Bornova Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, Bornova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Sadık Yazan, Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Tabak, MHP İlçe Başkanı Turan Otlu ve muhtarlar katıldı.

"Bornova Türkiye'ye örnek oldu"

Etkinlikte konuşan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova'nın Koronavirüs pandemisiyle mücadele örnek kent niteliği taşıdığını söyledi. Bornovalıların Koronavirüsle mücadele önlemlerine harfiyen uyduğunu dile getiren Genel, "Bornova Belediyesi sürecin en başından beri etkin bir şekilde önlem aldı. Bornovalıların hassasiyeti ve başta Başkan İduğ olmak üzere Bornova Belediyesi yetkililerinin özverisiyle süreci en az hasarla götürebildik" diye konuştu.

İduğ'dan tam kapanma uyarısı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Kurban Bayramı tatilinde vaka sayılarında gözle görülür bir artış olduğunu hatırlatarak vatandaşları Koronavirüs pandemisiyle mücadele önlemlerine uymaya çağırdı. Vaka sayılarındaki artışın yeniden tam kapanmaya gidilmesine neden olabileceğini hatırlatan Başkan İduğ, "Vakalar sürekli olarak artıyor. Önümüzdeki aylarda tam kapanma yeniden gündeme gelebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için elimizden geldiğince uyarıları dikkate almalı, temizlik, maske ve mesafe önlemlerine uymalıyız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane
Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane
Arabistan tam aşılanmış yabancılara umre ziyaretlerini açtı, Çin aşısı liste dışı
Arabistan tam aşılanmış yabancılara umre ziyaretlerini açtı, Çin aşısı liste dışı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken İrem Derici Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Balotelli Aytaç Kara Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bornova protokolü bayram için bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:12:11. #1.16#

title