Bornova'nın genç yeteneği Amerika yolcusu
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Bornova'nın genç yeteneği Amerika yolcusu

Bornova'nın genç yeteneği Amerika yolcusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, gençleri hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor. 15 yaşındaki Nisa Ölmez'de bu gençlerden biri.

8 buçuk yıl önce Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'da keman eğitimine başlayan Nisa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski ve dünyanın en prestijli konservatuvarlarından biri olan New England Müzik Konservatuarı'na giriş hakkı kazandı.

Nisa Ölmez , heryaştan Bornovalıya bir çok farklı alanda ücretsiz hizmet veren kurslara ilk olarak 6 buçuk yaşında piyano ile başladı. Ardından keman derslerine devam etti. Keman eğitmeni İlknur Güneş ile yıllardır yaptığı çalışmalar bu sene meyvesini verdi. Ölmez, hayallerini süsleyen Amerika Birleşik Devletleri Boston'da bulunan New England Müzik Konservatuarı'na müracat ederek sınavları kazandı.

"Bornova Belediyesi ile hayallerime kavuştum"

Sınavlar için internetten başvuru yaptığını anlatan Nisa, "MAP denilen bir sınav var. Ona girdim.Kulak ve yetenek testleri yapıldı. Onlara keman çalarken çekilen videolarımı ve CV'mi yolladım. Ayrıca burada Borrnova Belediyesi'nin kurslarından aldığım katılım belgelerinin de bu prestijli okula kabul edilmemde büyük önemi odu. Bana ücretsiz müzik dersleri ve katılım belgeleri vererek hayalime gerçekleştirme imkanı sağlayan Bornova Belediyesi'ne ve burada ki eğitmenlerime çok teşekkür ederim" diye konuştu.

En çok kemanı sevdi

Küçük yaşlardan bu yana müziğe ilgi duyduğunu ifade eden Ölmez, "Piyano ile başladım. Keman ile devam ettim. Daha sonradanevde kendi çalışmalarımla ud, bağlama ve gitar çalmayı da öğrendim. Ama en sevdiğim enstürmanım kemanım" dedi.

Üniversite için Amerika

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitimi sürdüren Nisa Ölmez,2 yıl sonra üniversite için Amerika'ya gideceğini belirterek, " Liseye orada devam etmem için de çağrı aldım. Fakat ailemle birlikte okulumu burada bitirip, üniversite için oraya gitme kararı aldık" dedi.

Yıldız gibi parlayacak

Nisa Ölmez'in yıllardır eğitmenliğini yapan Bornova Belediyesi Keman eğitmenlerinden İlknur Güneş ise eğitimlere sıfırdan başladıklarını dile getirerek, "yeteneği sayesinde kendisini hemen fark ettirdi. Hırslı ve istekli bir genç. Kendisinin belediyemiz için büyük bir değer olduğunu ve ileride de yıldız gibi parlayacağını biliyorum" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Genç yetenek Ölmez'in bazı etkinliklerde de sahne aldığını ifade eden anne Seher Yılmaz ise kızıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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