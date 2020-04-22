Bornova'da maskenin ardından siperlik üretimi de başladı Başkan İduğ: "Koronavirüse siper oluyoruz"

Koronavirüs salgınına karşı Çamdibi'ndeki tekstil atölyesinde kullan-at türde maske üretmeye başlayan ve bu maskeleri sağlık kuruluşları ile sahada görev yapan ve vatandaşla sürekli iletişim halinde olan çalışanlarına dağıtan Bornova Belediyesi, Fen İşleri şantiyesinde siperlik üretimine başladı.

Tüm imkanlarını salgınının yayılımını en aza indirgemek için seferber ettiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Üretimine başladığımız siperlikleri ilk etapta alanda görev yapan Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüklerinde alanda görev yapan ve halka ilişkiler gibi vatandaşla sürekli iletişim halinde olan biriminde çalışan arkadaşlarımız için düşünmüştük. Üretim kapasitemizi arttırma gayreti içerisindeyiz. Koruyucu özelliği daha fazla olan bu siperlikleri, hastane, aile sağlığı merkezi ve eczaneler ile pazarcı, taksici ve minibüsçü esnafımıza da dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi, sadece bir kez değil sürekli kullanıma uygun şekilde 0.7 milimetrelik pleksiglass malzeme ile baretli ve baretsiz olmak üzere iki tipteki siperliklerden ilk etapta bin adet üretti.

Kaynak: Bültenler