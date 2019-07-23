Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı? İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli oluyor

Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı? İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli oluyor

Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti bugün Theresa May’in yerine geçecek yeni başbakanı açıklayacak. Eski bakanlardan Boris Johnson ve mevcut DIşişleri Bakanı Jeremy Hunt, parti içinde yapılan seçimler boyunca kıyasıya bir yarış çıkarırken, Johnson’ın bayrağı devralacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı? İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli oluyor

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti bugün Theresa May'in yerine geçecek yeni başbakanı açıklayacak.

Eski bakanlardan Boris Johnson ve mevcut DIşişleri Bakanı Jeremy Hunt, parti içinde yapılan seçimler boyunca kıyasıya bir yarış çıkarırken, katı Brexit yanlısı Johnson'ın bayrağı devralacağına kesin gözüyle bakılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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