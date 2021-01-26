Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
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Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti

26.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:16
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti

KAHRAMANMARAŞ'ta borçları nedeniyle icralık olan konfeksiyoncu Mustafa Gözübol, iş yerinde bir müşterisinin unuttuğu 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta borçları nedeniyle icralık olan konfeksiyoncu Mustafa Gözübol, iş yerinde bir müşterisinin unuttuğu 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti. Hakkında 20'ye yakın icra dosyası olduğunu belirten Gözübol, "İcra ceza mahkemesinde de yargılanıyorum ama bunlar ayrı bir konu, dürüst esnaflık ayrı bir konu" dedi.

Kurtuluş Mahallesi'nde konfeksiyon mağazası bulunan Mustafa Gözübol'un iş yerine akşam saatlerinde bir kişi gelerek alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Müşteri çıktıktan sonra elektrikli sobanın üzerinde poşet olduğunu fark eden Gözübol, içerisine baktığında balya balya para olduğunu gördü. Hemen parayı muhafaza altına alan Mustafa Gözübol, müşterinin gelmesini bekledi, gelen olmayınca da polisi aradı.

Mağazaya gelen ekipler, poşetin içerisinde 90 bin lira olduğunu tespit etti. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte parayı alıp ayrıldı. Yapılan araştırmada parayı unutan kişinin Ramazan Yarım olduğu belirlendi. Polisler, cumartesi günü Mustafa Gözübol ve Ramazan Yarım'ı polis merkezinde buluşturdu. Gözübol, 90 bin lirayı sahibine teslim ederken, Ramazan Yarım da dürüstlüğünden dolayı kendisine teşekkür etti.'SAHİBİNİ 1 SAAT BEKLEDİM'Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Ramazan Yarım'ın iş yerine girince elinde poşeti sobanın üzerine bıraktığını fark ettiğini belirten Mustafa Gözübol, şunları söyledi: "Bir müşterim geldi ve bluz çeşitlerine baktı. Alışverişi çok kısa sürdü ve 2 bluz alıp çıktı. Sobanın başında ellerimi ısıtırken üzerinde bir siyah poşet olduğunu fark etim. 'Müşteri unutmuştur' diye içerisine hiç bakmadım. Ama gelen olmayınca poşetin ucunu açıp içerisine baktım ki balya balya para var. Malum hafta sonu olduğu için işçilerin parası olur, dağıtması gerekir, kendisi mahcup olmasın, işçiler de mağdur olmasın diye biraz daha bekledim. 1 saat bekledim, yine gelen olmayınca 155'i aradım. Ekipler geldi ve gözümün önünde paraları saydılar, hatta bana da saydırdılar. Poşetten 90 bin lira çıktı ve tutanakla emniyet güçlerine teslim ettim. Cumartesi günü karakoldan aradılar beni 'Mustafa bey bir teşhis işiniz var gelebilir misiniz?' diye. Ben de unutan kişinin parayı talep ettiğini anladım. Hemen karakola gittim ve parayı unutan kişiyi tanıdım. Bunun üzerine parayı tekrar sayarak teslim ettiler."'DÜRÜST ESNAFLIK BUNU GEREKTİRİR'

Borçlarının olduğunu, ancak bugüne kadar çocuklarına haram lokma yedirmediğini ifade eden Mustafa Gözübol, "Günümüzün koşulları malum, sıkıntılarımız mevcut. 35 yıllık esnafım Bugüne kadar Allah'a şükür şanımıza, şerefimize bir leke getirmedik, hiç kimsenin malında da gözümüz yok. Onun için dürüst bir vatandaş olarak tüm esnafa ve herkese tavsiye ederim, dürüstlük görevini yerine getirsinler. Şartlar ne olursa olsun, herkesin bu görevi yapması lazım. Şu anda 20'ye yakın icra dosyası var üzerimde, icra ceza mahkemesinde de yargılanıyorum. Ama bunlar ayrı bir konu, dürüst esnaflık ayrı bir konu. Dürüst esnaflık bunu gerektirir. Ben, yapmam gerekeni yaptım" diye konuştu.


Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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