Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaza büründü, gölün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilgi görüyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi de buz tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR