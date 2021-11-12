BORALAR BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİOĞLU, NİĞDE'DE GENÇ OFİS BÜROSU'NU AÇTI - Haberler
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BORALAR BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİOĞLU, NİĞDE'DE GENÇ OFİS BÜROSU'NU AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Boralar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde Barosu'nun Genç Ofis Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

NİĞDE (DHA) - TÜRKİYE Boralar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Niğde Barosu'nun Genç Ofis Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Niğde Barosu'nun Genç Ofis Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle katıldı. Açılışta konuşan Feyzioğlu, "TBB Başkanı olarak son 10 yılda Niğde'ye 10 kere geldim. Öyle sanıyorum ki bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı Türkiye'nin her yerine en az 7 defa ayak basmamıştır. Ben gittim. Çünkü yönetimin fil dişi kulelerden, lüks makam odalarından gerçekleştirilebileceğine inananlardan değilim. Sahada olursanız yönetebilirsiniz? diye konuştu.

BORALAR BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİOĞLU, NİĞDE'DE GENÇ OFİS BÜROSU'NU AÇTI

BORALAR BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİOĞLU, NİĞDE'DE GENÇ OFİS BÜROSU'NU AÇTI

BORALAR BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİOĞLU, NİĞDE'DE GENÇ OFİS BÜROSU'NU AÇTI

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