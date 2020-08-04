Boraboy Gölü Tabiat Parkı "Kadına Şiddete Hayır" diyerek farkındalık oluşturuyor
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Boraboy Gölü Tabiat Parkı "Kadına Şiddete Hayır" diyerek farkındalık oluşturuyor

Boraboy Gölü Tabiat Parkı "Kadına Şiddete Hayır" diyerek farkındalık oluşturuyor Türkiye'nin turizm cenneti Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy Gölü Tabitat Parkı'nın restoran işletmesi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonların giysilerinin arkasına "Kadına Şiddete...

04.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:33

Boraboy Gölü Tabiat Parkı "Kadına Şiddete Hayır" diyerek farkındalık oluşturuyor

AMASYA - Türkiye'nin turizm cenneti Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy Gölü Tabitat Parkı'nın restoran işletmesi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonların giysilerinin arkasına "Kadına Şiddete Hayır" yazısı yazdırdı.

Müşterilerine bu şekilde hizmet veren garsonları gören vatandaşlar da işletmenin yapmış olduğu farkındalıktan gayet memnun. Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın restoranında çalışan ve üzerilerinde "Kadına Şiddete Hayır" yazılı tişörtler giyen erkek garsonların hedefi ise kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak.

İşletmede garson olarak çalışan İlknur Gözde Aslan, "Bu işletmede 33 elaman çalışıyor. Bunların 16'sı kadın. Burası bir köy. Bazı formlar veriyoruz insanlara doldurması için. O formlarda şunu yazıyorlar: 'Burada kadın çalıştırdığınız için teşekkür ederiz.' İnsanlar bir şeyin mücadelesini vermek istiyorlar. Bu mücadeleyi lütfen haklı görün ve yardımcı olmaya çalışın. Çünkü kadın güçlü olursa, kendinin farkında olursa kimseden şiddet görmek zorunda kalmaz" dedi.

İşletme Müdürü Mustafa Karagöz ise, "Ben 2 senedir burada işletme müdürlüğü yapıyorum. Bizim amaçlarımızdan biri şudur: Gençlerimizin ve kadınlarımızın sosyalleşmesi, üretimin içinde olmasını istiyoruz. O yüzden de bu sene yaklaşık 33 çalışanımızdan 16'sı kadın işçi aldık. Biz, gençlerin ve kadınlarımızın bizzat üretimin içinde yer almalarına öncülük etmek istedik. Son zamanlardaki cinayetlere, kadın şiddetine karşı eylemlilikte bulunmak istediler. Biz de buna onay verdik. Biz gelişimden ve değişimden yanayız" diye konuştu.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı 'Kadına Şiddete Hayır' diyerek farkındalık oluşturuyor

Kaynak: İHA

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