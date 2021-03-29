Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir?
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Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir?

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Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir?

5 Ağustos 1973 yılında İstanbul'da doğan, Türk müzisyendir. Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Çağla İle Yeni Bir Gün programına Bora Öztoprak ve eşi oyuncu Çiçek Dilligil konuk olmuştur. Bora Öztoprak nereli, mesleği nedir? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün programına Bora Öztoprak ve eşi oyuncu Çiçek Dilligil konuk olmuştur. 5 Ağustos 1973 yılında İstanbul'da doğan, Türk müzisyendir. Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olanBora Öztoprak nereli, mesleği nedir? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BORA ÖZTOPRAK KİMDİR?

Çağla İle Yeni Bir programına konuk olan Bora Öztoprak 5 Ağustos 1973 yılında İstanbul'da doğan, Türk müzisyendir.

ÇOCUKLUĞU

Bora Öztoprak 5 Ağustos 1973'te dünyaya gelmiştir. Oldukça başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir. Amcasının teknesi sayesinde denize ilgi duymuştur. Babası ona müzik konusunda hep yardımcı olmuş ve onun arkasında durmuştur.

MÜZİK KARİYERİ

Küçüklüğünden itibaren Bon Jovi, Sting, Guns N' Roses, Bryan Adams, Iron Maiden gibi grup ve şarkıcıları dinlemiştir ve onları ilham kaynağı olarak görmüştür. 5 yaşında babasının onun yeteneğini keşfedip ona piyano almasıyla müzikle tanışmıştır. Lise yıllarında çok yakın bir arkadaşının gitar dersi almasıyla beraber müziğe ilgisi geri gelmiştir. Arkadaşının ders notlarıyla kendi kendine çalışmaya başlamıştır. Kendini çok ilerletmiştir. Besteler yapmaya başlamıştır. Odasına kapanıp saatlerce kimseyi almayıp yani dış dünyayla ilişkisini kesip çalışmıştır. Aynı zamanda arkadaşlarının ona verdiği sözleri de bestelemiştir. Lisenin 2. sınıfında 1. dönemin sonunda arkadaşlarıyla dönem sonu partisinde şarkı söylemiştir. 16 yaşında Saadet Restaurant adlı bir yerde sahne almaya başlamıştır (Bugünkü adıyla Tike Kebapçısı).

ÖZEL HAYATI

Ayrıca oyuncu Çiçek Dilligil ile evli bir erkek çocuk babasıdır.

Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir?

DİSKOGRAFİSİ!

Sıra Bize De Gelecek (23 Aralık 1994)

Bu Şehir (29 Nisan 1996)

Başıma Bela mısın? (2 Mayıs 1998)

Bence (2002)

Tam Karşındayım (15 Mart 2007)

Çetrefilli Yollar (Mayıs 2013)

Büyüdü (Kasım 2013)

Bora Öztoprak kimdir, kaç yaşında? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi nedir?
- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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