Bora Akkaş tatil sezonunu sevgilisiyle açtı TRT 1'de yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Bora Akkaş, tatil sezonunu açtı.

Geçtiğimiz sene Eylül ayında oyuncu Seda Türkmen ile evliliğini sonlandıran Akkaş, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Marmaris'te aldı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ve köpeği ile tatile çıkan oyuncu, denizde çekilen fotoğrafını da Instagram hesabında yayınlandı.



