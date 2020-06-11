Bora Akkaş tatil sezonunu sevgilisiyle açtı
TRT 1'de yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Bora Akkaş, tatil sezonunu açtı.
11.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:25
Geçtiğimiz sene Eylül ayında oyuncu Seda Türkmen ile evliliğini sonlandıran Akkaş, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Marmaris'te aldı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ve köpeği ile tatile çıkan oyuncu, denizde çekilen fotoğrafını da Instagram hesabında yayınlandı.
Kaynak: Snob Magazin