Bor madeninden yara tedavisinde ve cilt bakımında kullanılacak krem üretildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapan bilim insanları, bor madeninden yara ve cilt bakımında kullanılacak krem geliştirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapan bilim insanları, bor madeninden yara ve cilt bakımında kullanılacak krem geliştirdi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından finanse edilen proje kapsamında, bilimsel çalışmaları ve testleri tamamlanan krem için patent başvurusu yapıldı.

Proje yürütücüsü BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu İlçe, AA muhabirine, bor madeninin dünya rezervinin yüzde 73'nün Türkiye'de bulunduğunu hatırlatarak, bunun ülke için önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

"Bor madenini endüstriyel ürüne çevirmemiz gerekiyor"

Borun kozmetik, metalurji, uçak sanayi, enerji, tarım, sağlık gibi birçok sektörde kullanıldığını aktaran İlçe, "Biz bunu daha çok ham madde olarak satıyoruz, endüstriyel ürüne çevirmemiz gerekiyor. Ülke olarak bu işten daha fazla para kazanabilmek ve dünyada bununla ilgili bir rekabet unsuru oluşturabilmek adına bilim insanları olarak daha fazla çalışmalıyız. Biz de buradan yola çıktık. Borun yara üzerine yapılmış az sayıda çalışması vardı, bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek kimyager ve biyolog arkadaşlarımızla tıp fakültesinden hocalarımızla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

İlçe, iki molekül keşfedildiğini dile getirerek, "Bizler de bunların testlerini üniversitemizin olanaklarıyla gerçekleştirdik. İn vitro dediğimiz hücresel düzeyde testleri ve in vivo dediğimiz deney hayvanlarıyla deneylerini gerçekleştirildik." dedi.

İki molekülün de etkin olduğunu gördüklerini anlatan İlçe, şöyle devam etti:

"Molekül 1'in özellikle açık yaralarda, akut ve kronik yaralarda daha etkili olduğunu gördük. Bu da çok umut vadedici çünkü yaşlı nüfusu artan bir ülkeyiz. Yaşlılık ve diyabetle beraber, yatağa bağımlılıkla beraber, pek çok yarayı tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Yara bakım ürünlerimizde ne kadar çok alternatif ürün artarsa farklı yaralarda farklı etkinliklerini görebiliriz.

Molekül 2, güzellik ürünlerinde, el ve vücut kremi olarak, dermatolojik testleri yapıldıktan sonra da pişik kremi gibi pek çok alternatif üründe kullanılabilecektir."

BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel de pek çok alanda kullanılan bor madeninden tıp alanında da faydalanıldığını belirtti.

Gürel, üniversitedeki akademisyenlerin geliştirdiği bor içerikli ürünler için patent başvurusu yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz