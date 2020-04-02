Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı - Haber
Fatih Dönmez, Eti Maden, Teknoloji

Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanının 1 hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

02.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanının 1 hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile bor katkılı el dezenfektanı üretimine başlanacağını duyurmuştu.

Eti Maden işletmeleri tarafından üretilecek bor katkılı el dezenfektanının isim, ambalaj, fiyat gibi çalışmaları tamamlandı. 100 cc'lik şişelerde satışa sunulacak olan bor katkılı el dezenfektanının içerisinde alkol, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve gliserin bulunuyor.

Cilt dostu olarak ifade edilen bor katkılı el dezenfektanı, içerisinde bulunan bor sebebi ile antimikrobiyal özelliğine sahip. Bor katkılı el dezenfektanı, içeriği nedeni ile ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor.

Önümüzdeki hafta cuma günü ürün tanıtımının yapılmasının ardından bor katkılı el dezenfektanının satışa sunulması bekleniyor. Bor katkılı el dezenfektanının diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacağı belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı Haber
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haber
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi Haber
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Bor Katkılı El Dezenfektanı İçin Geri Sayım Başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 20:16:32. #1.15#
title