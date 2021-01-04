Bond kızı Tanya Roberts hayata veda etti
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Bond kızı Tanya Roberts hayata veda etti

04.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:35
Bond kızı Tanya Roberts hayata veda etti

Tanya Roberts'ın ölümünü sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel doğruladı.

Tanya Roberts'ın ölümünü sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel doğruladı. Pingel, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte Roberts'ın ölümünün kendisini yıktığını belirterek "O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" diye konuştu. Pingel, Tanya Roberts'ın bir melek olduğunu da sözlerine ekledi.

Belirtilenlere göre Tanya Roberts, 24 Aralık'ta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığıldı. Cedar Sinai Hastanesi'nde tedavi altına alınan Roberts, pazar günü de hayata veda etti.

Gerçek adı Victoria Leigh Blum olan Tanya Roberts, kariyerine model olarak başladı. Reklam filmlerinde kamera karşısına geçtikten sonra 1975'te Forced Entry adlı yapımla oyunculuğa geçiş yaptı. Birçok filmde rol alan Tanya Roberts, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill ile büyük bir çıkış yakaladı. Fakat bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.

Kaynak: Hürriyet

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