Bond 25 Filmi

İkonik İngiliz ajanı 007 James Bond’un 25. devam halkası olan filmde James Bond’u bir kez daha Daniel Craig canlandırıyor. Filmin senaryosunda Robert Wade ve Neal Purvis ikilisinin imzası yer alıyor.



Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Senaryo: Cary Joji Fukunaga, Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Ian Fleming

Oyuncular: Lashana Lynch, Ana de Armas, Rami Malek, Daniel Craig, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Billy Magnussen, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, David Dencik, Ethnie Hales, Lampros Kalfuntzos, Dali Benssalah, Andrew G. Ogleby

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Bond 25

Yapımcı Firma: Pinewood Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 03.04.2020

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Kaynak: InterSinema.com