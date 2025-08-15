2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı, günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Program, genel kültür, mantık ve matematik sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 'Bonbon' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

'BONBON' ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

A) Ariana Grande

B) Lana Del Rey

C) Dua Lipa

D) Era Istrefi

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.

Bu şarkı, Kosova-Arnavutluk kökenli şarkıcı ve söz yazarı Era Istrefi tarafından seslendirilmiştir.