''Bonbon'' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
Güncelleme:
"BonBon adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulabilecek müzik temalı bilgi soruları arasında yer alıyor.

2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı, günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Program, genel kültür, mantık ve matematik sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 'Bonbon' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

'BONBON' ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

A) Ariana Grande

B) Lana Del Rey

C) Dua Lipa

D) Era Istrefi

DOĞRU CEVAP: D şıkkıdır.

Bu şarkı, Kosova-Arnavutluk kökenli şarkıcı ve söz yazarı Era Istrefi tarafından seslendirilmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
