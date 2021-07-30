Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
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Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber | Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Son dakika haber | Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
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