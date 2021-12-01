Bomba itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı!

Nilgün Belgün, 'Teve2 Magazin Masası' programına katıldı. Usta oyuncu, üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" dedi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU BÜTÜN OLAYLAR"

Ünlü sanatçı, "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok" şeklinde konuştu.

"SOSYAL ERKEKLER İYİ KOCA OLMUYOR"

İlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Nilgün Belgün, "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor, suratsız erkekler daha iyi koca oluyor" açıklamasını yaptı.

"EVLİLİKLERİN ÖMRÜ 5 YIL"

Usta oyuncu, "Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Üç evlilikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Aşık olup evlenmemize rağman eşim birden biri başkasına ilgi duyabildi. Demek ki belli bir süre sonra iki insan birbirinden sıkılıyor, özgürlük istiyor" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ KALMAK İSTİYORUM"

"Üç evlilikten sonra evlilik teklifi aldın mı?" sorusuna ünlü oyuncu, "Çok ama hiç kabul etmedim. Bundan sonra hayatımda yalnız kalmak istiyorum, aynı evi paylaşmak istemiyorum. Aşk duygularına da 'hayır' demedim, flörtüm oldu" yanıtını verdi.