Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
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Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti

08.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:29

Genç oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüslerine silikon taktırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayında konu hakkında konuşan yorumcu İlker Koç, "Serenay'ın eski silikonu patlamıştır" dedi.

Karantina döneminde aldığı kilolarla sıkça adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de estetik haberleriyle gündeme geldi. Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programında yer alan iddiaya göre: Sarıkaya, dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırdı.

SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI

Canlı yayında bu konuyu konuşan sunucu ve yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek "Eski silikonları patlamış olabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan programda yer alan bir diğer iddiaya göre; genç oyuncu adının duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini "Seray Kaya" olarak yazdırdı.

Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
Haber Yorumları (8)
YAHYA: Tüüüh, demek ki bio değilmiş
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ALONEGRİL: Oh ne güzel olmuş sen ALLAH in verdiği vücudu beğenmeyip orana burama silikon koyarsan olacağı bu dua et başka bişe olmamais kendin etmiş kendin bulmuşsun oh iyi olmuş
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PALA: İnsan biraz vicdanlı olur senden başkası da kullansaydı biraz neden erken final yaptın
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