Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü
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Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı eşinden hortumla dayak yediği iddiasıı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle ünlenen 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, uzun zamandır kendisinden 48 yaş büyük olan eşi Patrick ile Amerika'da yaşıyor. Bir barışık bir dargın evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, bu sefer şiddet iddiasıyla isimlerinden söz ettirdi.

HORTUMLA DÖVÜLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz aylarda kendisini evden atan Patrick ile barışan ve sosyal medya hesabından sık sık eşiyle paylaşım yapan Miraloğlu'nun evliliğinde sular durulmuyor. Sosyal medyadaki iddiaya göre, oyunculuk hayallerinden vazgeçmeyen Meltem Miraloğlu, Hollywood'a gitmekten bahsettiği için eşi tarafından hortumla dövüldü.

Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Şiddet iddiası hakkında net bir açıklama yapmayan Meltem Miraloğlu'nun kendi fotoğrafını paylaşarak "Bu söylediğine kendin inanıyor musun?" yazması iddiayı yalanladı olarak yorumlandı.

Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü
Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü - Haberler Magazin
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