Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
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Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

01.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:25

Koronavirüse yakalandıktan sonra kendini izole etmek için evine dönen Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın arası açıldı. Ayrı kalan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.

2020 yılının gözde aşıkları olarak gösterilen şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Hadise, sevgilisine bulaştırmamak için kendi evine geçti. Sağlık durumu iyi olan Hadise, karantinadayken ilişkisi hakkında bir iddia ortaya atıldı.

KAAN TAKİBİ BIRAKTI

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği ileri sürüldü. Hadise Instagram hesabından kimseyi takip etmezken Kaan Yıldırım da sevgilisini takipten çıkardı. Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde köpekleri için açtıkları Instagram hesabını da ani bir kararla kapatmıştı.

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Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

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Haber Yorumları (4)
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE: Allah rahmet eylesin
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AFYONLU: BUNLARIN BİZE HİÇ BİR FAYDASI YOK GEBERSELER UMRUMUZDA OLMAZ
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KOKOŞLARLA NE İŞİN VAR OĞLUM: kendine yakışan genç birin bulsun
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:42:14. #1.15#
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