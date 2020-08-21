Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
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Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu

MasterChef yarışmasıyla tanınan Walison Fonseca, komşuyla yüksek sesli müzik dinlediği için kavga ederek sinkaflı küfürler savurdu. Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:16

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ancak ana kadroya giremeden elenen Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca'nın komşusuyla kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KÜFÜR VE TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre: Walison Fonseca nişanlısı Melis Pınar ile oturdukları evde müziğin sesinden dolayı komşuları olan Ali G., ile tartışma yaşadı. Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara birkaç yumruk attı. Sonrasında dairenin kapısını çaldı. Kapıyı temkinli açan Fonseca'nın iddiasına göre, komşu kapıyı yumrukladı ve zorla içeriye girmeye çalıştı. Kapıyı kapatıp kitleyen çift, komşularının bahçeye doğru yöneldiğini ve buradan kendilerine yönelik sinkaflı küfür ve tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu

DUVARI YUMRUKLAYIP KAPIYI ZORLADI

Olayı fark eden çevre sakinleri bahçede bağırmakta olan Ali G.'nin yanına gelerek polis ekiplerini aradılar . Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ifade vermeye gitti. İfadelerinde açtıkları müzik sesinden dolayı rahatsız olan komşularının duvarı yumrukladığını ve daire kapısını zorladığını, kendileri sinkaflı küfürde bulunduğunu söyleyerek Ali G.'den şikayetçi oldular.

YABANCI KÜFÜRLER Mİ ETTİ?

İfadesi alınan komşu Ali G., sesten dolayı duvarı yumrukladığını fakat karşı tarafında ona aynı şekilde karşılık verdiğini ve bunun doğrultusunda rahatsızlığını dile getirmek için daire kapılarına gittiği esnada Melis Pınar'ın 'Sen kimsin benim duvarımı yumrukluyorsun' dediğini ve Brezilyalı Walison'un kendisine yabancı küfür ettiğini iddia etti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında polis merkezine gidip ifade veren Ali G., Walison Fonseca'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Haber Yorumları (1)
ADAMSIN: SEN BUYÜK ADAMSİN
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