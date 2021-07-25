Bomba iddia: Ece Erken ve eşi, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga etti

Dün akşam Yıldız Tilbe'nin konserine giden Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eğlencesi tatsız bitti. Çiftin bir grup ile tartıştığı ve gecelerinin karakolda bittiği ileri sürüldü.

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ay uzun süredir aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. Sade bir törenle evlenen çift, dün Bodrum'daki bir mekanda sahneye çıkan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Ancak çiftin güzel başlayan gecesi bir tartışma nedeniyle kötü bitti.

KAVGADA YARALANDILAR MI?

Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun bir grupla tartışması üzerine çıkan kavgada tabakların havada uçuştuğu hatta ikilinin yaralandığı ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de konuşulanlar arasında.

ECE'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Herhangi bir görüntünün olmadığı kavganın ardından bir açıklama yapmayan çift, yaralanma iddialarına fotoğrafla cevap verdi. Kaşının patladığı söylenen Erken eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak iddiayı yalanladı.