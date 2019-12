: Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver

04.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

Son verdiği röportajda yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın bir kadın hayranına "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen videosu magazin gündemine bomba gibi düştü.

"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM"

Geçtiğimiz hafta davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu. Çevirmen aracılığıyla soruya duyan Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirdi.

"BANA BİR DUDAK VER"

İspanyol kadın hayranına verdiği cevapla konuşulan Can Yaman'ın bir videosu daha ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edilen videodaki kişi bir kadına "Bana bana, dudak dudak, bana bir dudak ver gel" diyor. Karanlık olan görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edildi. Yaman'ın bu videoya ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

OYNAYACAĞI DİZİNİN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

İspanyol kadına verdiği cevapla tüm tepkileri üzerine çeken Can Yaman'a bir tepki de yapımcısı Faruk Turgut dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, Yaman'ın talihsiz açıklamalarından dolayı çizmeyi aştığını ve şubat ayında başlanması planlanan dizi çekimlerinin eylül ayına kadar iptal edildiğini söyledi.

