Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver
Kendisinin bu dünyadan olduğunu ispatlamasını isteyen İspanyol kadına "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diyen oyuncu Can Yaman, bu sefer de İsrailli kadın hayranına "Bana bir dudak ver" dedi.
Son verdiği röportajda yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın bir kadın hayranına "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen videosu magazin gündemine bomba gibi düştü.
"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM"
Geçtiğimiz hafta davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu. Çevirmen aracılığıyla soruya duyan Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirdi.
"BANA BİR DUDAK VER"
İspanyol kadın hayranına verdiği cevapla konuşulan Can Yaman'ın bir videosu daha ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edilen videodaki kişi bir kadına "Bana bana, dudak dudak, bana bir dudak ver gel" diyor. Karanlık olan görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edildi. Yaman'ın bu videoya ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.
OYNAYACAĞI DİZİNİN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ
İspanyol kadına verdiği cevapla tüm tepkileri üzerine çeken Can Yaman'a bir tepki de yapımcısı Faruk Turgut dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, Yaman'ın talihsiz açıklamalarından dolayı çizmeyi aştığını ve şubat ayında başlanması planlanan dizi çekimlerinin eylül ayına kadar iptal edildiğini söyledi.
Haber Videosu: Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver
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Hemen linç edilmeye çalışılıyor, Türkiye ve Avrupa''da sevilen bir oyuncu halbu ki. Yapımcı bir kez daha düşünmeli bence.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne oldum budalası olmuştur yazık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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başlamadan bittin hayırlısı . . öbür dünyada kralsın be oğluummmCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlar adamın üstüne atlarsa oda iyiya arka odaya çekiyor burda bu can efendi haklı beyler. Kadınlar üstüne atlıyor herifin ne yapsın yaniCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Askerligide 21 gun ama yinede umarim seni orda guzel bi adam gibi adam edipte gonderirlerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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benimle arka odaya geçte bi daha konuşabiliyor musun.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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GEREKEN YORUMU ARKADAŞLAR YAPACAKTIR.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Gittikçe batıyor.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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HAZMEDEMEDİ TABİİ HAKETMEDİĞİ YERLERE GELİNCE BÖYLE OLUYOR. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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TERBİYESİZ HERİFCevap Yaz 4 Yayından Kaldır