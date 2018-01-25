Bolu Yangında Üşüten Ali Dede Hastaneye Kaldırıldı

Yangında üşüten Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan evinden kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı nedeniyle tedavi altına alındı. Ahmet Meşe babasının yangın günü soğukta üşütmesi nedeniyle rahatsızlandığını, tedavi altına alındığını söyledi.

Geçen hafta, Mudurnu'nun Ordular köyündeki evi yanan Ali Meşe, kedisinin kurtulmasıyla teselli bulurken, herkesin kalbinde yer etti. Yangında eli yanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görürken, kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Tedavisinin ardından Bolu'da yaşayan oğlu Ahmet Meşe'nin yanında kalan Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Ali Meşe öksürdüğünü, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi. Ahmet Meşe babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini belirterek, "Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama" dedi.