BOLU Otomobilden inip tekme tokat saldırdılar Otomobilden inip tekme tokat saldırdılarBOLU'da, otomobilden inen 4 kişinin kaldırımda bekleyen kişiyi tekme tokat dövdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilden inip tekme tokat saldırdılar

BOLU'da, otomobilden inen 4 kişinin kaldırımda bekleyen kişiyi tekme tokat dövdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin yanına, kaldırımda beklediği sırada bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen 4 kişi, iddiaya göre Milletin namusuna niye sarkıyorsun diye bağırarak kaldırımda bulunan kişiye tekme ve tokat atarak saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale ederken, darp edilen kişi çevredeki bir iş yerine sığındı. 4 saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. O analr çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, saldırıya uğrayan kişinin saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA