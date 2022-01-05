Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk'ten Göynük'e ziyaret - Haberler
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Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk'ten Göynük'e ziyaret

Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk'ten Göynük'e ziyaret
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

BOLU (AA) - Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Göreve yeni atanan Şentük, tanışma ziyaretleri kapsamında Göynük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personelle bir araya geldi.

İşletme Müdürü Yüksel Özcan ve bölge şefleri tarafından karşılanan Şentürk, ormanların bakım ve korunması için çalışan işletme şefi ve orman muhafaza memurlarından, 182 yıllık önemli geçmişi olan bir kurumu temsil ettiklerini unutmamalarını istedi.

Şentürk, daha sonra Göynük'teki Akşemseddin Türbesi ile Çubuk Gölü'nü ziyaret etti.

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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