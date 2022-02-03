Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu merkezinde aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde tipi görülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yarım metreden fazla olduğu Seben ve Kıbrısçık ilçesinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada, Bolu'yu Seben ve Kıbrısçık ilçelerine bağlayan kara yolunun kenarındaki çam ağaçları, üzerinde bulunan kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler, çam ağaçlarının her an devrilme riski nedeniyle ilçe yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.