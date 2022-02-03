Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu merkezinde aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde tipi görülüyor.

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu merkezinde aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde tipi görülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yarım metreden fazla olduğu Seben ve Kıbrısçık ilçesinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada, Bolu'yu Seben ve Kıbrısçık ilçelerine bağlayan kara yolunun kenarındaki çam ağaçları, üzerinde bulunan kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler, çam ağaçlarının her an devrilme riski nedeniyle ilçe yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Kıbrısçık, Seben, Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title