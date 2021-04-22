Son dakika haber: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı video ile kutladı
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Son dakika haber: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı video ile kutladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı, yeni doğum yapmış anneler ile ebelerin, bebekleri ilk kucaklarına aldıkları anların yer aldığı video ile kutladı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı, yeni doğum yapmış anneler ile ebelerin, bebekleri ilk kucaklarına aldıkları anların yer aldığı video ile kutladı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinin sosyal medya hesaplarından, Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

Tüm ebelerin haftasının kutlandığı mesaja bir de video eşlik etti.

Ebelerle yeni doğum yapmış annelerin, bebekleri ilk kucağına aldıkları anlara ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda, "Seven ne yapmaz, ilk sesim oldun, beni hep dinledin, gelmem için çok uğraştın, bana ilk sen dokundun, beni anneme kavuşturdun, benim için en doğrusunu öğrettin ve zor anlarımda yanımda oldun" mısraları paylaşıldı.

Son dakika haber: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı video ile kutladı
Son dakika haber: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı video ile kutladı
Son dakika haber: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı video ile kutladı
Son dakika haber: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Ebeler Haftası'nı video ile kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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