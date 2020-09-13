BOLU İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı İç çamaşırının içinde eroinle yakalandıBOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Sezar'ın tepki vermesi üzerine iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. (32), adliyeye sevk edildi.

İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Sezar'ın tepki vermesi üzerine iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. (32), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araç ve sürücü A.Ö. (32) üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin sürücü A.Ö.'ye tepki vermesinin ardından şahıs üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA