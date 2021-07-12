Bolu'dan gelen dağcılar, Hark-Tuzla kanyonlarını gezdi
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Bolu'dan gelen dağcılar, Hark-Tuzla kanyonlarını gezdi

Bolu'dan gelen dağcılar, Hark-Tuzla kanyonlarını gezdi
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Bolu'dan gelen dağcılar, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Hark-Tuzla kanyonlarını gezdi.

Bolu'dan gelen dağcılar, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Hark-Tuzla kanyonlarını gezdi.

"Sakin şehir" unvanına sahip kentler arasında yer alan ilçede turizm hareketliliğinin yaşanmasının yanı sıra doğa sporları da yapılmaya başlandı.

Bolu Dağcılık İl Temsilcisi Hakan Esen liderliğinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği ile Köroğlu Dağcılık Kulübü'nün 14 sporcusu, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Hark ve Tuzla kanyonlarında etkinlik gerçekleştirdi.

Doğaseverler ve dağcılık sporuyla ilgilenenlerin, kanyonları mutlaka görmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, "19. yüzyıldan kalma Osmanlı evleri, eşsiz manzarası ve el değmemiş doğa harikası Karagöl Yaylası ve keşfedilmeyi bekleyen Hark-Tuzla kanyonlarıyla bütün vatandaşlarımızı Taraklı'ya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bolu'dan gelen dağcılar, Hark-Tuzla kanyonlarını gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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