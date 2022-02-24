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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkisini gösteriyor.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis ve yağış sebebiyle bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Güzergahta tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde ikazda bulunuyor.

Kent merkezlerinde sağanak etkili oluyor

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezinde sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezlerinde gece başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, sağanaktan şemsiye yardımıyla korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün boyunca sağanağın etkili olacağı kentte gece ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Ürer - Güncel

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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