Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

07.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:58
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla yağan kar etkisini artırdı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla yağan kar etkisini artırdı.

Sabah saatlerinde başlayan kar, Bolu Dağı'nın Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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