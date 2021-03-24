Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce geçişinde gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görevli polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Yetkililer, kar yağışına karşı, sürücülere yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven