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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı Anadolu otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği güzergahta karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıbayırı, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesiminde etkili oluyor.

D-100 karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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