Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Toros Dağları, Abant, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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