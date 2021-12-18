Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi geçtiği güzergahta, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, kış lastiği kullanmaları, yakın takip, hız ve hatalı sollama yapmamalarını konusunda uyarıyor.

Öte yandan kent merkezinde de hafif kar yağışı görülüyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

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