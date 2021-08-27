Bolu'da yüksek gerilim hatlarına kapılan atmaca yangına neden oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek gerilim hatlarına kapılan atmacanın neden olduğu anız yangını büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek gerilim hatlarına kapılan atmacanın neden olduğu anız yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Ferüz köyünde yaşayan Rafet Süngü'ye ait arazide aniden başlayan anız yangın, Mudurnu Orman İşletme ve belediyeye ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, Rafet Süngü, Mehmet Çelik ve Durmuş Bayrak'a ait tarlalarda yaklaşık 10 alan zarar görürken olay yerine gelen jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırdı.

Yapılan incelemede, yangının yüksek gerilim hattına takılan atmacanın neden olduğu kısa devre nedeniyle sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.

Yangına neden olan ölü atmaca, olay yerine çağrılan elektrik idaresi ekiplerince yüksek gerilim direğinden alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin