Bolu'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor100 Karayolunda etkili olan yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.

BOLU (İHA) - Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

BOLU Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolunda etkili olan yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve D-100 Karayolu güzergahında yoğun sis etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Sağlık, Kürkçüler, Paşaköy mahalleleri ile D-100 Karayolu Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolunda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı. Yerleşim alanlarında ise sisle beraber denizi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

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