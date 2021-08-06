Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
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Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bolu'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yeterli bilgiyi toplayamaması üzerine mecliste oylanmayarak Eylül ayı toplantısına ertelendi.

Bolu'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yeterli bilgiyi toplayamaması üzerine mecliste oylanmayarak Eylül ayı toplantısına ertelendi.

Bolu'da, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, öneriyi Ağustos ayı meclis toplantısında öneri olarak sundu. Oy çokluğuyla kabul edilen öneri Ağustos ayı meclis toplantısı ikinci bileşiminde oylanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na ertelendi.

Komisyondan karar çıkmadı

Bolu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının ikinci bileşimi halka açık şekilde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yabancılara 10 kat zamlı su önerisiyle ilgili söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Ekrem Serin söz aldı. Serin, "Konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızla görüştük. Şöyle bir kanıya vardık. Su abone kayıtlarında bulunan bilgilerde yeterli bilgiye sahip değiliz. Uyruklarla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. İl Göç İdaresi'ne herhangi bir yazı yazılması kanısındayız. Kaç tane dijital, kaç tane mekanik su sayacı kullanan var, kaç tane abone var bunları bilmek durumunda değiliz. Ayrıca kanun ve mevzuatlara uygun olması düşüncesindeyiz. Daire müdürü ve başkan yardımcısı arkadaşımızın da bize bu kısa süre içerisinde ulaştıramayacağı için sağlıklı bir bilgiye sahip olamayacağımız düşünerek herhangi bir karar almadık. Bunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi üzerine görüş birliğine vardık" dedi.

"Türkiye tartışsın diye gündeme getirdim"

Komisyonun karar verememesine tepki gösteren Başkan Özcan, "Komisyonun bu raporu vermemesini üzüntüyle karşılıyorum. Komisyon toplanabilirdi. Birbirimizi kandırmayalım. Ben bunun toplanmamasının arkasındaki sebepleri anlatacağım. Komisyon bu konuda karar verebilirdi. Ben bu konuyu Türkiye tartışsın diye gündeme getirdim. Bana batan bir şey mi vardı? Ben bunları sorumlu bir vatandaş olarak söyledim. Ben bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım. Bu konu ulusal basında tartışılsın, siyasiler bunu tartışsın. Bir politika oluşturalım. Geri adım atmayacağım. Benim maksadım bu konuyu gündeme getirmekti" ifadelerini kullandı. - BOLU

Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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