Bolu'da vatandaşlar İdlib şehitleri için yürüyüş düzenledi
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Bolu'da vatandaşlar İdlib şehitleri için yürüyüş düzenledi

Bolu'da, yaklaşık 100 kişilik bir grup, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenleyip, Kur'an-ı Kerim okuttu.

29.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:42
Bolu'da vatandaşlar İdlib şehitleri için yürüyüş düzenledi

'da, yaklaşık 100 kişilik bir grup, 'de şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenleyip, Kur'an-ı Kerim okuttu.


Bolu'da yaklaşık 100 kişilik bir grup, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile yürüyen grup, Rusya'ya da tepki gösterdi. Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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