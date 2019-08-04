Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" kapsamında Onur Akın ve Ziynet Sali konser verdi.

Festival kapsamında sahneye çıkan Akın ve Sali, söyledikleri şarkı ve türkülerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, çok sayıda kişinin katıldığı etkinliğin sonunda Onur Akın ve Ziynet Sali'ye plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Bulut ayrıca, festival kapsamındaki yöresel yemek yarışmasında dereceye girenler ile organizasyona katkıda bulunan sponsorlara da plaket verdi.

Kaynak: AA