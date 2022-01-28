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Bolu'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Bolu'da olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çetin kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları için 100 kilogram protein ürünleri, 30 kilogram mama, 825 kilogram ot ile 20 kilogram buğdayın belirlenen nokta ve bölgelere bırakıldığını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destekte bulunuldu.

Sokak ve yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Medya, Bolu, Güncel, Haber

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